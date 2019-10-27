"Рома" - "Милан" - 2:1 (видеообзор матча Серии А)

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"Рома" - "Милан" - 2:1 (видеообзор матча Серии А)

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Рома" выиграла у "Милана" со счетом 2:1. Победу римскому клубу принесли голы Джеко и Дзаньоло. У гостей отличился Тео. Благодаря победе "Рома" поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Милан" остался на 12-й позиции.

Предлагаем Вашему вниманию видеообзор матча "Рома" - "Милан".

Видео: "Рома" - "Милан"

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