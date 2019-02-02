"Рома" - "Милан": анонс и прогноз центрально матча 22 тура Серии "А"

"Рома" – "Милан"

Стадион: "Стадио Олимпико" (Рим)

Начало матча: 22:30

Главный арбитр: Фабио Мареска

В центральном матче 20 тура итальянской Серии "А" нестабильная "Рома" скрестит мечи с соседом по турнирной таблице – "Миланом". Обе команды ведут активную борьбу за зону Лиги Чемпионов, и оба коллектива к ней одинаково близки – клубы разделяет всего лишь 1 балл. В первом круге на "Сан Сиро" "Милан" преподнес "Роме" хороший сюрприз и хороший урок, забив решающий гол на 4 компенсированной минуте. Сегодня команд немного иной бекграунд, а все взоры направлены по большей части на "Рому" и на ситуацию в этом клубе.

Чем же римляне так не услужили общественности? Ответ кроется в поражении 1:7 от "Фиорентины" в Кубке Италии. Хотя ход "Ромы" в чемпионате выглядит очень даже неплохо: в 4 последних встречах были добыты 3 победы и 1 ничья, а отставание от зоны Лиги Чемпионов существенно сократилось. При этом разговоры об отставке Ди Франческо ходят повсеместно, а в Рим уже сватают Сарри, у которого не все в порядке в "Челси". Можно ли считать сложившиеся провалы тренерскими? Ответ: да! Но не стоит забывать и об изменениях в менеджменте. В начале сезона в "Рому" пришел спортивный директор Рамон Мончи, который сразу же накупил множество новых футболистов и дал их Ди Франческо, чтобы тот, словно с конструктора, лепил новую команду. Пока получается не очень успешно. В первую очередь стоит отметить, что "Рома" не входит в пятерку лучших команд лиги ни по одному важному статистическому показателю, кроме процента выигранных единоборств, где римлянам нет равных (57,7%). Стоит также отметить, что в важном матче против "Милана" главный тренер "Ромы" не сможет рассчитывать на Дженгиза Ундера, Диего Перотти, Брайана Кристанте и Стивена Н’Зонзи. Первые двое в лазарете, остальные дисквалифицированы.

Что касается "Милана", то благоприятную ауру вокруг этой команды делает зимнее подписание Кшиштоф Пёнтек. В первом же матче в стартовом составе поляк оформил дубль в ворота "Наполи" и заставил фанатов поверить в то, что проблема форварда, а с ней и проблема низкой результативности, которой "Милан" частенько страдал по ходу первой части сезона, успешно решены. Встреча с "Ромой" должна стать неким экзаменом в этом плане. Если "Милан" снова покажет себя уверенно, это вполне можно расценивать как заявку на более светлое будущее. Что касается кадров, то здесь у "красно-черных" минимум изменений: все также травмированы два центральных полузащитника Бонавентура и Билья, а также центральные защитники Сапата и Кальдара.

Интересные факты перед противостоянием "Рома" – "Милан"

В 9 из 10 последних домашних матчей "Ромы" было забито как минимум 3 гола.

"Милан" обыгрывает "Рому" в 2 матчах кряду.

В 4 последних матчах между "Ромой" и "Миланом" одна из команд непременно забивала 2 гола.

"Милан" не пропускает в 5 из 7 последних матчей в Серии "А".

Ориентировочные составы

"Рома": Ольсен – Карсдорп, Фасио, Манолас, Коларов – Пеллегрини, Де Росси – Флоренци, Дзаньоло, Эль-Шаарави – Джеко.

"Милан": Доннарумма – Калабрия, Мусаккио, Романьоли, Родригес – Пакета, Бакайоко, Кесье – Сусо, Чалханоглу, Пёнтек.

Прогноз на матч "Рома" – "Милан"

Букмекеры отдают предпочтение "Роме". Коэффициент на победу подопечных Ди Франческо равняется 2,2. На втором месте идет победа "Милана" – 3,46. Меньше всего рассчитывают на ничью – 3,56.

В последних 5 матчах во всех турнирах "Рома" пропустила целых 13 раз, что четко указывает на проблемы в обороне римлян. На фоне этого у Кшиштофа Пёнтека должно быть немало возможностей, чтобы пробить оборону соперника. В свою очередь "Милан" куда надежней сзади, но есть все основания предполагать, что подопечные Гаттузо проворонят хотя бы одну атаку римлян – в текущем сезоне подопечные Ди Франческо забивают в среднем почти 2 гола за игру. На основе этого можем сделать вывод, что потолок в 3 гола, с большой долей вероятности, будет пробить. Букмекеры дают на это событие очень неплохой коэффициент.

Прогноз Soccernews: тотал 2,5 Б (1,71).