"Рома" - "Милан": онлайн видеотрансляция матча Серии А

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"Рома" - "Милан": онлайн видеотрансляция матча Серии А

27 октября состоится матч 9-го тура чемпионата Италии между "Ромой" и "Миланом".

Смотрите на Soccernews.ru онлайн видеотрансляцию матча "Рома" - "Милан".

Начало встречи в 20:00 мск.

После 8 туров "Рома" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков. "Милан" находится на 12-й позиции, имея в своем активе 10 набранных баллов.

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