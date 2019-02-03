"Рома" - "Милан": видеотрансляция матча 22-го тура чемпионата Италии

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"Рома" - "Милан": видеотрансляция матча 22-го тура чемпионата Италии

Сегодня, 3 февраля, в 22-м туре итальянской Серии А "Рома" встретится с "Миланом".

"Рома" занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 34 балла. "Милан" с 35 очками после занимает 4-е место. 

Встреча пройдет на стадионе "Олимпико". Начало - в 22:30 мск.

Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.  

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