"Рома" минимально обыграла "Аталанту"

В матче первого тура чемпионата Италии "Рома" на выезде добилась победы над "Аталантой". Единственный мяч на счету новичка команды Александара Коларова.

"Аталанта" - "Рома" - 0:1 (0:1)

Гол: Коларов, 31 - 0:1

"Аталанта": Бериша, Паломино, Масьелло, Госенс, Толои, Куртич (Иличич, 70), Кристанте (де Рон, 75), Гомес, Фройлер, Хатебур, Петанья (Корнелиус, 58).

"Рома": Алиссон, Манолас, Коларов, Бруно Перес (Фасио, 81), Жезус, Стротман, де Росси, Наингголан, Перотти (Пеллегрини, 84), Дефрель (Эль-Шаарави, 74), Джеко.

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