"Рома" минимально обыграла "Карабах" и вышла в плей-офф ЛЧ с первого места

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Рома" на своем поле была сильнее "Карабаха". Единственный мяч в этом поединке забил Диего Перотти. Эта победа позволила "Роме" занять первое место в группе и выйти в плей-офф.

"Рома" – "Карабах" - 1:0 (0:0)

Гол: Перотти, 53 - 1:0

"Рома": Алиссон, Манолас, Фасио, Коларов, Флоренци, Стротман, де Росси, Эль-Шаарави (Жерсон, 72), Наингголан, Перотти (Пеллегрини, 81), Джеко.

"Карабах": Шехич, Юнусзаде, Жезничак, Медведев, Герье, Мичел, Гараев, Ришард, Исмаилов (Кинтана, 76), Мадатов (Рамазанов, 85), Ндлову (Шейдаев, 85).

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