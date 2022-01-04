"Рома" Моуринью близка к аренде хавбека "Арсенала"

Фото: инстаграм Энсли Мэйтленд-Найлза/Автор неизвестен

Римская "Рома" близка к трансферу полузащитника лондонского "Арсенала" Энсли Мэйтленд-Найлза, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб арендует футболиста на полгода 500 тысяч евро. Эта сумма может вырасти еще на 500 тысяч евро за счет бонусов.

В нынешнем сезоне 24-летний Мэйтленд-Найлз провел за "Арсенал" 11 матчей и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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