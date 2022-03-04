"Рома" Моуринью может купить форварда из Бундеслиги

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"Рома" Моуринью может купить форварда из Бундеслиги
Фото: инстаграм Саши Калайджича/Автор неизвестен

Римская "Рома" проявляет интерес к австрийскому нападающему "Штутгарта" Саше Калайджичу, сообщает Kicker.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что форвард недавно вернулся в строй после тяжелой травмы колена.

В нынешнем сезоне 24-летний Калайджич провел за "Штутгарт" шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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