"Рома" Моуринью на 94-й минуте спаслась от поражения в матче Серии А
Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен
В матче 25-го тура чемпионата Германии "Сассуоло" и "Рома" сыграли вничью со счетом 2:2.
В концовке первого тайма счет открыл Тэмми Абрахам, но в начале второй половины хозяева восстановили равновесие благодаря автоголу Крис Смоллинг. На 73-й минуте "Сассуоло" вывел вперед Хамед Траоре, но римляне ушли от поражение в компенсированное время, отличился Брайан Кристанте.
"Рома", набрав 40 очков, осталась на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" с 30 очками по-прежнему занимает 12-ю позицию.
"Сассуоло" – "Рома" - 2:2 (0:1)
Голы: Абрахам, 45 (с пенальти) - 0:1, Смоллинг, 47 (автогол) - 1:1, Траоре, 73 - 2:1, Кристанте, 90+4 - 2:2
"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Феррари, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Айхан, 80), Матеус Энрике (Харруи, 67), Траоре, Дефрель (Руан, 80), Берарди (Сейде, 84).
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп (Карлес Перес, 83), Смоллинг, Манчини (Верету, 77), Кумбула, Винья (Мэйтленд-Найлз, 76), Мхитарян, Сержиу Оливейра (Кристанте, 69), Пеллегрини, Абрахам, Афена-Гьян (Шомуродов, 69).
Удаление: Феррари (78).
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