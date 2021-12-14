"Рома" Моуринью обыграла одного из аутсайдеров чемпионата Италии

Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле обыграла "Специю" со счетом 2:0.

Победу римскому клубу принесли голы Криса Смоллинга и Рожера Ибанеса.

"Рома", набрав 28 очков, поднялась на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Специя" с 12 очками осталась на 17-й позиции.

"Рома" – "Специя" - 2:0 (1:0)

Голы: Смоллинг, 6 - 1:0, Рожер, 56 - 2:0

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг (Диавара, 64), Кумбула, Рожер, Винья, Мхитарян, Верету, Кристанте, Майораль (Афена-Гьян, 64), Абрахам.

"Специя": Проведель, Николау, Амьян, Эрлич, Сала (Кивер, 17), Реца, Коваленко (Агудело, 53), Маджоре (Бастони, 53), Джаси, Манай, Стрелец (Верде, 53).

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