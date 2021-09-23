"Рома" Моуринью обыграла "Удинезе"

Фото: твиттер "Ромы"

В рамках 5-го тура итальянской Серии А "Рома" одержала минимальную победу над "Удинезе".

Благодаря победе "волки" поднялись на четвертое место.

"Рома" - "Удинезе" 1:0

Гол: Абрахам, 36 - 1:0

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Калафьори (Смоллинг, 69), Мхитарян, Верету, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 74), Абрахам (Шомуродов, 86).

"Удинезе": Сильвестри, Молина (Соппи, 62), Нюйтинк (Самарджич, 79), Самир, Родриго Бекао, Удоджи (Ларсен, 79), Перейра, Уолас, Макенго (Арслан, 85), Пуссетто (Бету, 62), Деулофеу.

Удаление: Пеллегрини (89).

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