"Рома" Моуринью обыграла "Удинезе"
Фото: твиттер "Ромы"
В рамках 5-го тура итальянской Серии А "Рома" одержала минимальную победу над "Удинезе".
Благодаря победе "волки" поднялись на четвертое место.
"Рома" - "Удинезе" 1:0
Гол: Абрахам, 36 - 1:0
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Калафьори (Смоллинг, 69), Мхитарян, Верету, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 74), Абрахам (Шомуродов, 86).
"Удинезе": Сильвестри, Молина (Соппи, 62), Нюйтинк (Самарджич, 79), Самир, Родриго Бекао, Удоджи (Ларсен, 79), Перейра, Уолас, Макенго (Арслан, 85), Пуссетто (Бету, 62), Деулофеу.
Удаление: Пеллегрини (89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17