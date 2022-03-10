"Рома" Моуринью одержала тяжелую победу в Лиге Конференций
Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен
В первом матче 1/8 финала Лиги Конференций "Рома" на выезде обыграла "Витесс" со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке первого тайма забил Сержиу Оливейра.
"Витесс" Нидерланды – "Рома" Италия - 0:1 (0:1)
Гол: Сержиу Оливейра, 45 - 0:1
"Витесс": Хаувен, Даса, Расмуссен, Дуки, Ороз (Бейтинк, 83), Виттек, Тронстад, Беро, Домгени (Базур, 83), Грбич, Опенда (Фредериксен, 82).
"Рома": Руй Патрисиу, Манчини, Кумбула, Рожер, Винья (Эль-Шаарави, 46), Мэйтленд-Найлз (Карсдорп, 46), Мхитарян, Сержиу Оливейра, Верету (Кристанте, 46), Дзаньоло (Пеллегрини, 66), Абрахам.
Удаление: Сержиу Оливейра (78).
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