"Рома" Моуринью одержала волевую победу над "Кальяри"

Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Италии "Рома" на выезде обыграла "Кальяри" со счетом 2:1.

Победу римскому клубу принесли голы Рожера Ибанеса и Лоренцо Пеллегрини. В составе хозяев отличился Леонардо Паволетти.

"Рома", набрав 19 очков, вышла на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Кальяри" с шестью очками остался на последнем, 20-м месте.

"Кальяри" – "Рома" - 1:2 (0:0)

Голы: Паволетти, 52 - 1:0, Рожер, 71 - 1:1, Пеллегрини, 78 - 1:2

"Кальяри": Краньо, Белланова, Чеппителли, Дзаппа, Карбони, Ликояннис, Дейола (Кейта Бальде, 82), Марин, Грасси (Олива, 79), Жоао Педро, Паволетти.

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Винья (Афена-Гьян, 57), Мхитарян (Эль-Шаарави, 46), Верету (Кумбула, 90), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Калафьори, 81), Абрахам.

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