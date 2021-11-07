"Рома" Моуринью одержала всего 1 победу в 7 последних матчах

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"Рома" Моуринью одержала всего 1 победу в 7 последних матчах

Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Римская "Рома" под руководством Жозе Моуринью выиграла всего один из семи последних матчей.

В 12-м туре чемпионата Италии римляне на выезде проиграли "Венеции" со счетом 2:3 и в их пассиве стало четыре поражения при двух ничьих и одной победе.

В Серии А "Рома" занимает пятое место, набрав 19 очков в 12 турах. В Лиге конференций "волки" в группе С занимают второе место с семью очками после 4 матчей.

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