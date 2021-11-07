"Рома" Моуринью одержала всего 1 победу в 7 последних матчах
Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен
Римская "Рома" под руководством Жозе Моуринью выиграла всего один из семи последних матчей.
В 12-м туре чемпионата Италии римляне на выезде проиграли "Венеции" со счетом 2:3 и в их пассиве стало четыре поражения при двух ничьих и одной победе.
В Серии А "Рома" занимает пятое место, набрав 19 очков в 12 турах. В Лиге конференций "волки" в группе С занимают второе место с семью очками после 4 матчей.
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|4
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|Рома
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|26
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|7
|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
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|Брешия
|27
|17