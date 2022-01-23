"Рома" Моуринью победила "Эмполи" в Серии А

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"Рома" Моуринью победила "Эмполи" в Серии А

Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Италии "Рома" на выезде обыграла "Эмполи" со счетом 4:2.

Победу римскому клубу принесли дубль Тэмми Абрахама, голы Сержиу Оливейры и Николо Дзаньоло. В составе хозяев отличились Андреа Пинамонти и Недим Байрами.

"Рома", набрав 38 очков, вышла на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Эмполи" с 29 очками остался на 12-й позиции.

"Эмполи" – "Рома" - 2:4 (0:4)
Голы: Абрахам, 24 - 0:1, Абрахам, 33 - 0:2, Сержиу Оливейра, 35 - 0:3, Дзаньоло, 37 - 0:4, Пинамонти, 55 - 1:4, Байрами, 72 - 2:4

"Эмполи": Викарио, Фьямоцци, Тонелли, Исмайли, Маркицца (Вити, 42), Хендерсон (Кутроне, 81), Бандинелли (Бенасси, 81), Байрами, Журковски, Риччи, Пинамонти.

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Мэйтленд-Найлз (Винья, 60), Мхитарян (Верету, 75), Сержиу Оливейра, Кристанте, Дзаньоло (Афена-Гьян, 79), Абрахам.

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