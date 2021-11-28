"Рома" Моуринью победила "Торино" в Серии А
Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен
В матче 14-го тура чемпионата Италии римская "Рома" на своем поле обыграла туринский "Торино" со счетом 1:0.
Единственный гол на 32-й минуте забил Тэмми Абрахам.
"Рома", набрав 25 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. "Торино" с 17 очками находится на 13-й позиции.
"Рома" – "Торино" - 1:0 (1:0)
Гол: Абрахам, 32 - 1:0
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Мхитарян, Пеллегрини (Карлес Перес, 15), Диавара, Дзаньоло, Абрахам, Эль-Шаарави.
"Торино": Милинкович-Савич, Синго, Джиджи (Зима, 46), Буонджорно, Бремер, Войвода, Прат, Брекало, Лукич, Побега, Белотти.
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