"Рома" Моуринью победила "Торино" в Серии А

Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен

В матче 14-го тура чемпионата Италии римская "Рома" на своем поле обыграла туринский "Торино" со счетом 1:0.

Единственный гол на 32-й минуте забил Тэмми Абрахам.

"Рома", набрав 25 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. "Торино" с 17 очками находится на 13-й позиции.

"Рома" – "Торино" - 1:0 (1:0)

Гол: Абрахам, 32 - 1:0

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Мхитарян, Пеллегрини (Карлес Перес, 15), Диавара, Дзаньоло, Абрахам, Эль-Шаарави.

"Торино": Милинкович-Савич, Синго, Джиджи (Зима, 46), Буонджорно, Бремер, Войвода, Прат, Брекало, Лукич, Побега, Белотти.

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