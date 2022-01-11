"Рома" Моуринью продаст Вильяра в Ла Лигу

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"Рома" Моуринью продаст Вильяра в Ла Лигу

Фото: инстаграм Гонсало Вильяра/Автор неизвестен

Испанский полузащитник римской "Ромы" Гонсало Вильяр близок к переходу в "Хетафе", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, клубы уже практически договорились. Главный тренер римлян Жозе Моуринью дал добро на сделку, так как не рассчитывает на игрока.

В нынешнем сезоне 23-летний Вильяр провел за "Рому" шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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