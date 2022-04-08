"Рома" Моуринью проиграла норвежскому клубу в Лиге Конференций

Фото: твиттер "Буде-Глимт"/Автор неизвестен

В первом матче 1/4 финала Лиги Конференций "Буде-Глимт" на своем поле обыграл "Рому" со счетом 2:1.

Победу норвежскому клубу принесли голы Бриса Вембангомо и Хуго Ветлесена. В составе гостей отличился Лоренцо Пеллегрини.

Ответный матч состоится 14 апреля в Италии.

"Буде-Глимт" Норвегия – "Рома" Италия - 2:1 (0:1)

Голы: Пеллегрини, 43 - 0:1, Вембангомо, 56 - 1:1, Ветлесен, 89 - 2:1

"Буде-Глимт": Хайкин, Сампстед, Хойбротен, Моэ (Квиле, 90), Вембангомо, Салтнес, Ветлесен, Хаген, Кумсон (Мвука, 82), Эспейорд (Бонифасе, 77), Пеллегрино.

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини (Смоллинг, 69), Кумбула, Рожер, Залевски (Винья, 65), Мхитарян (Шомуродов, 65), Сержиу Оливейра, Кристанте, Пеллегрини, Абрахам.

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