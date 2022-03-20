"Рома" Моуринью разгромила "Лацио"
Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен
В матче 30-го тура чемпионата Италии "Рома" в римском дерби разгромила "Лацио" со счетом 3:0.
Победу "волкам" принесли дубль Тэмми Абрахама и гол Лоренцо Пеллегрини.
"Рома", набрав 51 очко, вышла на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Лацио" с 49 очками опустился на шестую позицию.
"Рома" – "Лацио" - 3:0 (3:0)
Голы: Абрахам, 1 - 1:0, Абрахам, 22 - 2:0, Пеллегрини, 40 - 3:0
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски (Винья, 74), Мхитарян, Сержиу Оливейра (Верету, 81), Кристанте, Пеллегрини (Бове, 87), Абрахам.
"Лацио": Стракоша, Марушич, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай (Ладзари, 52), Лейва (Катальди, 65), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Ромеро, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17