"Рома" Моуринью разгромила "Лацио"

Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура чемпионата Италии "Рома" в римском дерби разгромила "Лацио" со счетом 3:0.

Победу "волкам" принесли дубль Тэмми Абрахама и гол Лоренцо Пеллегрини.

"Рома", набрав 51 очко, вышла на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Лацио" с 49 очками опустился на шестую позицию.

"Рома" – "Лацио" - 3:0 (3:0)

Голы: Абрахам, 1 - 1:0, Абрахам, 22 - 2:0, Пеллегрини, 40 - 3:0

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски (Винья, 74), Мхитарян, Сержиу Оливейра (Верету, 81), Кристанте, Пеллегрини (Бове, 87), Абрахам.

"Лацио": Стракоша, Марушич, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай (Ладзари, 52), Лейва (Катальди, 65), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Ромеро, 65).