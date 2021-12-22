"Рома" Моуринью упустила победу над "Сампдорией". Шомуродов забил
Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Италии римская "Рома" и генуэзская "Сампдория" сыграли вничью со счетом 1:1.
На 72-й минуте счет открыл Эльдор Шомуродов, но вскоре равновесие восстановил Маноло Габбьядини.
"Рома", набрав 32 очка, вышла на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Сампдория" с 20 очками осталась на 15-й позиции.
"Рома" – "Сампдория" - 1:1 (0:0)
Голы: Шомуродов, 72 - 1:0, Габбьядини, 80 - 1:1
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Винья (Шомуродов, 67), Мхитарян, Верету (Эль-Шаарави, 67), Кристанте, Дзаньоло, Абрахам (Афена-Гьян, 47).
"Сампдория": Фальконе, Берешиньски (Чьерво, 76), Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева (Депаоли, 89), Аскильдсен (Йепес, 89), Адриен Силва, Экдаль (Феррари, 37), Габбьядини, Капуто (Куальярелла, 76).
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