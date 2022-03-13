"Рома" Моуринью усилится голкипером "Бенфики"

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"Рома" Моуринью усилится голкипером "Бенфики"

Фото: инстаграм Миле Свилара\Автор неизвестен

Сербский вратарь лиссабонской "Бенфики" Миле Свилар перейдет в римскую "Рому", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб уже согласовал с голкипером условия личного контракта. Свилар достанется "Роме" бесплатно, так как его контракт с португальцами истекает ближайшим летом.

22-летний Свилар выступает за "Бенфику" с 2017 года. Всего он провел за клуб 23 матча и пропустил 20 голов. 

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