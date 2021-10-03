"Рома" Моуринью уверенно обыграла "Эмполи"

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"Рома" Моуринью уверенно обыграла "Эмполи"

Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Италии "Рома" под руководством Жозе Моуринью на своем поле обыграла "Эмполи" со счетом 2:0.

Победу римскому клубу принесли голы Лоренцо Пеллегрини и Генриха Мхитаряна.

"Рома", набрав 15 очков, вышла на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Эмполи" с девятью очками остался на 10-й позиции.

"Рома" – "Эмполи" - 2:0 (1:0)
Голы: Пеллегрини, 42 - 1:0, Мхитарян, 48 - 2:0

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг (Рожер, 90), Манчини, Винья (Калафьори, 84), Мхитарян (Залевски, 90), Верету, Пеллегрини, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 85), Дарбо (Кристанте, 64), Абрахам.

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Романьоли, Вити, Маркицца, Хендерсон (Штулац, 70), Бандинелли (Хаас, 46), Журковски (Байрами, 46), Риччи, Ди Франческо (Кутроне, 70), Пинамонти (Манкузо, 29).

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