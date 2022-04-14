"Рома" Моуринью уверенно вышла в полуфинал Лиги Конференций

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/4 финала Лиги Конференций "Рома" разгромила "Буде-Глимт" со счетом 4:0 и вышла в полуфинал.

Победу итальянского клубу принесли хет-трик Николо Дзаньоло и гол Тэмми Абрахама.

"Рома" Италия – "Буде-Глимт" Норвегия - 4:0 (3:0) - первый матч - 1:2

Голы: Абрахам, 5 - 1:0, Дзаньоло, 23 - 2:0, Дзаньоло, 29 - 3:0, Дзаньоло, 49 - 4:0

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски (Мэйтленд-Найлз, 86), Мхитарян (Верету, 85), Кристанте, Пеллегрини (Сержиу Оливейра, 76), Дзаньоло (Афена-Гьян, 60), Абрахам (Карлес Перес, 86).

"Буде-Глимт": Хайкин, Сампстед, Хойбротен, Моэ (Сери, 61), Вембангомо, Салтнес, Ветлесен, Хаген, Кумсон (Мвука, 73), Эспейорд (Бонифасе, 61), Сольбаккен.

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