"Рома" Моуринью в большинстве с огромным трудом победила "Специю"
В матче 27-го тура чемпионата Италии "Рома" на выезде обыграла "Специю" со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке встречи забил Тэмми Абрахам. При этом хозяева весь второй тайм играли вдесятером.
"Рома", набрав 44 очка, вышла на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Специя" с 26 очками осталась на 16-й позиции.
"Специя" – "Рома" - 0:1 (0:0)
Гол: Абрахам, 90+7 (с пенальти) - 0:1
"Специя": Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Сала (Маджоре, 13), Бастони (Джаси, 63), Кивер, Реца, Агудело, Верде (Феррер, 46), Нзола.
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини (Дзаньоло, 46), Кумбула, Залевски (Шомуродов, 80), Мхитарян (Бове, 90), Верету (Эль-Шаарави, 68), Кристанте, Пеллегрини, Абрахам.
Удаление: Амьян (45).
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