"Рома" Моуринью в большинстве с огромным трудом победила "Специю"

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"Рома" Моуринью в большинстве с огромным трудом победила "Специю"

В матче 27-го тура чемпионата Италии "Рома" на выезде обыграла "Специю" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Тэмми Абрахам. При этом хозяева весь второй тайм играли вдесятером.

"Рома", набрав 44 очка, вышла на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Специя" с 26 очками осталась на 16-й позиции.

"Специя" – "Рома" - 0:1 (0:0)
Гол: Абрахам, 90+7 (с пенальти) - 0:1

"Специя": Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Сала (Маджоре, 13), Бастони (Джаси, 63), Кивер, Реца, Агудело, Верде (Феррер, 46), Нзола.

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини (Дзаньоло, 46), Кумбула, Залевски (Шомуродов, 80), Мхитарян (Бове, 90), Верету (Эль-Шаарави, 68), Кристанте, Пеллегрини, Абрахам.

Удаление: Амьян (45).

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