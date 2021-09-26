"Рома" Моуринью в результативном матче проиграла "Лацио"
Фото: твиттер "Лацио"
В рамках 6-го тура итальянской Серии А "Рома" уступила "Лацио" в римском дерби.
Благодаря победе "орлы" поднялись на шестое место. "Волки" остаются четвертыми.
"Лацио" - "Рома" 3:2
Голы: Милинкович-Савич, 10 - 1:0, Педро, 19 - 2:0, Рожер, 41 - 2:1, Фелипе Андерсон, 63 - 3:1, Верету (пен), 69 - 3:2
"Лацио": Рейна, Марушич, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва (Катальди, 61), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 66), Милинкович-Савич, Мурики, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон.
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп (Залевски, 82), Манчини, Рожер, Винья (Смоллинг, 82), Мхитарян, Верету, Кристанте, Дзаньоло (Карлес Перес, 77), Эль-Шаарави (Шомуродов, 64), Абрахам.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17