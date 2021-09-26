"Рома" Моуринью в результативном матче проиграла "Лацио"

Фото: твиттер "Лацио"

В рамках 6-го тура итальянской Серии А "Рома" уступила "Лацио" в римском дерби.

Благодаря победе "орлы" поднялись на шестое место. "Волки" остаются четвертыми.

"Лацио" - "Рома" 3:2

Голы: Милинкович-Савич, 10 - 1:0, Педро, 19 - 2:0, Рожер, 41 - 2:1, Фелипе Андерсон, 63 - 3:1, Верету (пен), 69 - 3:2

"Лацио": Рейна, Марушич, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва (Катальди, 61), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 66), Милинкович-Савич, Мурики, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон.

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп (Залевски, 82), Манчини, Рожер, Винья (Смоллинг, 82), Мхитарян, Верету, Кристанте, Дзаньоло (Карлес Перес, 77), Эль-Шаарави (Шомуродов, 64), Абрахам.

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