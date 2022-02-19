"Рома" Моуринью вырвала ничью в матче с "Вероной"
Фото: твиттер "Ромы"
В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Рома" добыла ничью с "Вероной".
"Верона" пл-прежнему занимает девятое место, "Рома" поднялась на седьмое.
"Рома" - "Верона" 2:2
Голы: Барак, 5 - 0:1, Тамез, 20 - 0:2, Вольпато, 65 - 1:2, Бове, 84 - 2:2
"Рома": Руй Патрисиу, Смоллинг, Карсдорп, Кумбула, Винья (Залевски, 46), Мэйтленд-Найлз (Бове, 78), Сержиу Оливейра (Верету, 46), Кристанте, Пеллегрини, Абрахам, Афена-Гьян (Вольпато, 62).
"Верона": Монтипо, Фараони, Чеккерини (Шутало, 78), Гюнтер, Казале (Депаоли, 56), Лазович, Тамез (Рецос, 79), Барак, Илич, Капрари (Бесса, 64), Симеоне (Лазанья, 64).
Читайте также: Дубль Квальяреллы принёс "Сампдории" победу над "Эмполи". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" в компенсированное время вырвал победу над "Манчестер Сити"
-
Агент Карраскаля прокомментировал переход игрока в ЦСКА
-
"Рома" Моуринью вырвала ничью в матче с "Вероной"
-
Хави высказался о предстоящем матче с "Валенсией"
-
"Ланс" и "Лион" не выявили победителя в матче Лиги 1
-
Квальярелла забивает в Серии А 18 лет кряду
-
Экс-игрок "Фиорентины" иронично высказался о Кокорине
-
Шапи забил 3-й гол за "Гиресунспор" и вышел на вторую строчку в списке бомбардиров клуба
-
Товарищеские матчи: "Локомотив" проиграл "Мольде", "Спартак" обыграл "Шахтер" Караганда
-
"Атлетико" разгромил "Осасуну" в матче Ла Лиги
-
"Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал" побеждают в 26-м туре АПЛ
-
Салах забил юбилейный гол за "Ливерпуль"
-
"Вольфсбург" уступил "Хоффенхайму" и другие результаты 23-го тура Бундеслиги
-
ЦСКА пытался подписать хавбека "Арсенала"
-
Дубль Квальяреллы принёс "Сампдории" победу над "Эмполи"
-
Френки де Йонг высказался об уходе Месси из "Барселоны"
-
Официально: американские инвесторы купили часть акций "Аталанты"
-
Фанаты "Ньюкасла" потроллили Зума из-за скандала с кошкой
-
"Вильярреал" разгромил "Гранаду" благодаря хет-трику Данджума
-
"Барселона" нацелилась на Анхелиньо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17