"Рома" Моуринью вырвала ничью в матче с "Вероной"

Фото: твиттер "Ромы"

В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Рома" добыла ничью с "Вероной".

"Верона" пл-прежнему занимает девятое место, "Рома" поднялась на седьмое.

"Рома" - "Верона" 2:2

Голы: Барак, 5 - 0:1, Тамез, 20 - 0:2, Вольпато, 65 - 1:2, Бове, 84 - 2:2

"Рома": Руй Патрисиу, Смоллинг, Карсдорп, Кумбула, Винья (Залевски, 46), Мэйтленд-Найлз (Бове, 78), Сержиу Оливейра (Верету, 46), Кристанте, Пеллегрини, Абрахам, Афена-Гьян (Вольпато, 62).

"Верона": Монтипо, Фараони, Чеккерини (Шутало, 78), Гюнтер, Казале (Депаоли, 56), Лазович, Тамез (Рецос, 79), Барак, Илич, Капрари (Бесса, 64), Симеоне (Лазанья, 64).

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