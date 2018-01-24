"Рома" может арендовать Алейша Видаля

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"Рома" может арендовать Алейша Видаля

"Рома" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Алейшу Видалю, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен арендовать футболиста на полгода с правом последующего выкупа за 10-11 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Видаль может вернуться в "Севилью", но этот трансфер не состоялся.

В этом сезоне 28-летний Видаль провел за "Барселону" 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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