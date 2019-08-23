"Рома" может арендовать форварда "Атлетико"

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"Рома" может арендовать форварда "Атлетико"

Нападающий мадридского "Атлетико" Никола Калинич может вернуться в Италию.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, предметный интерес к хорвату проявляет "Рома".

"Волки" видят в Калиниче замену для Патрика Шика и соответственно дублёра для Эдина Джеко.

Римский клуб рассчитывает арендовать 31-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

Стоит отметить, что Калинич уже имеет опыт выступлений в Серии А. Ранее он защищал цвета "Фиорентины" и "Милана".

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