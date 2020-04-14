"Рома" может бесплатно подписать двух ветеранов из АПЛ

"Рома" рассчитывает по окончании нынешнего сезона усилить состав двумя свободными агентами.

По информации Daily Mail, "волки" намерены подписать защитника "Тоттенхэма" Яна Вертонгена и вингера "Челси" Педро.

У обоих футболистов истекают контракты и пока нет предпосылок, что клубы предложат им новые соглашения.

32-летний Вертонген в текущем сезоне сыграл за "Тоттенхэм" 26 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 ассист.

32-летний Педро в текущем сезоне провёл за "Челси" 18 игр, отличился 2 голами и 3 результативными передачами.

Не пропустите: "Рома" нацелилась на хавбека "Атлетико". | http://soccernews.ru