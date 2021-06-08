"Рома" может избавиться от 15 футболистов

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"Рома" может избавиться от 15 футболистов

Фото: инстаграм Хавьера Пасторе/Автор неизвестен

Римская "Рома" может расстаться с 15 футболистами в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба намерено уменьшить зарплатную ведомость. Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью не рассчитывает на Хавьера Пасторе (4,5 млн евро в год), Давиде Сантона (2,2), Федерико Фасио (2 млн евро), Пау Лопеса (2,5), Карлеса Переса (2) и Амаду Диавара (2,5). 

Кроме того, "Рому" могут покинуть игроки, которые в прошлом сезоне выступали в других клубах на правах аренды. В их число входят: Алессандро Флоренци (3), Робин Ольсен (2,5), Стивен Нзонзи (3), Джастин Клюйверт (2,6) и Дженгиз Ундер (2,2).

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