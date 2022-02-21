"Рома" может купить Деста из "Барселоны"

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"Рома" может купить Деста из "Барселоны"

Фото: инстаграм Деста\Автор неизвестен

"Рома" заинтересована в подписании американского защитника "Барселоны" Сержиньо Деста, сообщает издание Corriere dello Sport.

По информации источника, каталонский клуб готов расстаться с игроком за сумму около 20 миллионов евро, а сам Дест с радостью воспримет свой переезд в Рим.

Ранее сообщалось, что в его услугах также заинтересованы в "Монако".

В нынешнем сезоне Дест сыграл в 16 матчах в рамках Ла Лиги, в которых отдал три ассиста.

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