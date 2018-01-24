"Рома" может купить форварда "Фиорентины"

"Рома" проявляет интерес к сенегальскому нападающему "Фиорентины" Хума Бабакару, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, римский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Волки" рассматривают кандидатуру сенегальца в качестве замены форварду Эдину Джеко, который близок к переходу в "Челси".

В этом сезоне 24-летний Бабакар провел за "Фиорентину" 18 матчей и забил 5 голов. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.

Не пропустите: Феррейра Карраско может перейти в "Рому". | http://soccernews.ru