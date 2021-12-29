"Рома" может купить хавбека "Лиона" по просьбе Моуринью

Фото: инстаграм Гимараэса/Автор неизвестен

"Рома" заинтересована в подписании бразильского хавбека "Лиона" Бруно Гимараэса, сообщает издание Globo.

По информации источника, бразильский полузащитник – один из тех футболистов, в которых лично заинтересован главный тренер римского клуба Жозе Моуринью.

Римляне готовы заплатить за трансфер игрока 30 миллионов евро, однако "Лион" требует за него не менее 45 миллионов.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Гимараэс сыграл 17 матчей, в которых отдал 2 результативных передачи.

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