"Рома" может купить одного из лидеров "Шахтера"

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"Рома" может купить одного из лидеров "Шахтера"

Римская "Рома" проявляет интерес к бразильскому защитнику донецкого "Шахтера" Исмаили, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает главный тренер римлян Паулу Фонсека, который ранее возглавлял "Шахтер".

В нынешнем сезоне 30-летний Исмаили провел за "Шахтер" 30 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с украинским клубом действует до лета 2023 года.

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