"Рома" может наказать Шика

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"Рома" может наказать Шика

"Рома" может наказать чешского форварда Патрика Шика за его недавнее заявление, сообщает итальянская пресса.

Ранее 21-летний футболист признался, что хочет перейти в топ-клуб ради более высокой зарплаты.

Это высказывание Шика не осталось без внимания руководства "волков". У нападающего уже был жёсткий разговор со спортивным директором Мончи, теперь ему предстоит обсудить своё поведение с главным тренером Эусебио Ди Франческо.

Не исключено, что игрок, кроме всего прочего, будет ещё и оштрафован за свои слова. | http://soccernews.ru

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