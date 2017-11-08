"Рома" может наказать Шика

"Рома" может наказать чешского форварда Патрика Шика за его недавнее заявление, сообщает итальянская пресса.

Ранее 21-летний футболист признался, что хочет перейти в топ-клуб ради более высокой зарплаты.

Это высказывание Шика не осталось без внимания руководства "волков". У нападающего уже был жёсткий разговор со спортивным директором Мончи, теперь ему предстоит обсудить своё поведение с главным тренером Эусебио Ди Франческо.

Не исключено, что игрок, кроме всего прочего, будет ещё и оштрафован за свои слова. | http://soccernews.ru