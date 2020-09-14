"Рома" может отказаться от трансфера Смоллинга
Римская "Рома", скорее всего, не сможет выкупить трансфер защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, итальянский клуб предлагал за футболиста 11,5 миллионов евро плюс бонусы, но получил отказ. "Манчестер Юнайтед" не собирается снижать цену на игрока и требует за него 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне 30-летний Смоллинг выступал за "Рому" на правах аренды, провел 37 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Рома" предложила крупную сумму за форварда "Наполи" Милика. | http://soccernews.ru
главное
-
Чемпионат России, 7-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
"Ростов" и "Локомотив" не выявили победителя
-
ПСЖ выступил с заявлением по поводу Неймара, который ударил соперника
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с ЦСКА
-
Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист 2020 года по версии Forbes
Лента новостей
-
54-летний футболист возобновил карьеру спустя 24 года
-
"Челси" стартовал с победы в АПЛ, обыграв "Брайтон"
-
В офисе клуба Ла Лиги произошел пожар
-
Степашин рассказал, почему Кокорин не перешел в "Динамо"
-
Дортмундская "Боруссия" уничтожила "Дуйсбург" в Кубке Германии
-
"Рома" может отказаться от трансфера Смоллинга
-
Турецкий "Фатих Карагюмрюк" подписал экс-хавбека сборной Аргентины
-
Стали известны подробности травмы Роббена
-
"Зенит" установил новый клубный рекорд
-
Чемпионат России, 7-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
"Ростов" и "Локомотив" не выявили победителя
-
"Вулверхэмптон" стартовал с победы в Премьер-лиге
-
ПСЖ выступил с заявлением по поводу Неймара, который ударил соперника
-
"Пропал мальчик Роман". Судья Федотов ищет Широкова, который избил арбитра
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с ЦСКА
-
Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист 2020 года по версии Forbes
-
"Торино" близок к трансферу хавбека "Арсенала"
-
Дзюба обошел Кержакова по двум показателям
-
"Зенит" обыграл "Арсенал" и вышел на 1-е место в РПЛ
-
Бывший игрок "Реала" признался в распространении детской порнографии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18