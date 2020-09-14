"Рома" может отказаться от трансфера Смоллинга

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"Рома" может отказаться от трансфера Смоллинга

Римская "Рома", скорее всего, не сможет выкупить трансфер защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб предлагал за футболиста 11,5 миллионов евро плюс бонусы, но получил отказ. "Манчестер Юнайтед" не собирается снижать цену на игрока и требует за него 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне 30-летний Смоллинг выступал за "Рому" на правах аренды, провел 37 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

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