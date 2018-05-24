"Рома" может перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"

"Рома" хочет перехватить игрока у "Манчестер Сити".

Как сообщает Todomercatoweb, речь идет о вингере "Лестера" Рияде Махрезе. Отмечается, что римляне уже начали вести переговоры с "лисами".

В минувшем сезоне Махрез провел 41 матч, в которых отметился 13 голами и 13 ассистами.

Читайте также: "Манчестер Сити" близок к своему первому летнему 70-миллионному подписанию. | http://soccernews.ru