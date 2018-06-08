"Рома" может подписать игрока из чемпионата Турции

Теги ромабешикташтолгай арслан

"Рома" может подписать игрока из чемпионата Турции

"Рома" проявляет интерес к немецкому полузащитнику "Бешикташа" Толгаю Арслану, сообщает Kicker.

По сведениям издания, итальянский клуб может купить футболиста в летнее трансферное окно. Турки оценивают хавбека в восемь миллионов евро. Также им интересуется "Штутгарт".

В минувшем сезоне 27-летний Арслан провел за "Бешикташ" 43 матча во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи.

Не пропустите: "Интер" нацелился на трансферную цель "Милана". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Генеральная разминка перед Чемпионатом мира: Испания сыграет с Тунисом

Генеральная разминка перед Чемпионатом мира: Испания сыграет с Тунисом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов