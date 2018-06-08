"Рома" может подписать игрока из чемпионата Турции

"Рома" проявляет интерес к немецкому полузащитнику "Бешикташа" Толгаю Арслану, сообщает Kicker.

По сведениям издания, итальянский клуб может купить футболиста в летнее трансферное окно. Турки оценивают хавбека в восемь миллионов евро. Также им интересуется "Штутгарт".

В минувшем сезоне 27-летний Арслан провел за "Бешикташ" 43 матча во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи.

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