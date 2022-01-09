"Рома" может подписать полузащитника "Порту"

Фото: инстаграм Оливейры/Автор неизвестен

Португальский хавбек "Порту" Сержиу Оливейра может сменить клубную прописку в январское трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в трансфере футболиста заинтересована "Рома" - и переговоры уже идут.

Отмечается, что римский клуб хочет арендовать игрока с правом выкупа за 15 миллионов евро, а также готов покрыть его зарплату на 100%.

В нынешнем сезоне португальской Примейры Оливейра сыграл 13 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами.

Также не пропустите: Тухель прокомментировал разгром "Честерфилда". | http://soccernews.ru