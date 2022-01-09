"Рома" может подписать полузащитника "Порту"
Фото: инстаграм Оливейры/Автор неизвестен
Португальский хавбек "Порту" Сержиу Оливейра может сменить клубную прописку в январское трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, в трансфере футболиста заинтересована "Рома" - и переговоры уже идут.
Отмечается, что римский клуб хочет арендовать игрока с правом выкупа за 15 миллионов евро, а также готов покрыть его зарплату на 100%.
В нынешнем сезоне португальской Примейры Оливейра сыграл 13 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами.
Также не пропустите: Тухель прокомментировал разгром "Честерфилда". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Варан высказался о Кубке Англии
-
Джеррард поделился мнением о "Манчестер Юнайтед" при Рангнике
-
"Барселона" надолго теряет Гарсию
-
Фил Джонс высказался о своем возвращении в стартовый состав "Манчестер Юнайтед"
-
Жиго может перейти в топ-клуб Франции
-
Аллегри высказался перед матчем с "Ромой"
-
"Рома" может подписать полузащитника "Порту"
-
"Реал Мадрид" назначил нового главу службы безопасности
-
Бенитес прокомментировал дебют Миколенко за "Эвертон"
-
В "Реале" восхищены Алабой
-
Магуайр высказался и ситуации в "Манчестер Юнайтед"
-
Тренер "Валенсии" остался крайне недоволен пенальти в ворота его команды в матче с "Реалом"
-
"Барселона" не может зарегистрировать Феррана Торреса даже после ухода Коутиньо
-
Спортивный директор "Ференцвароша" высказался о работе Черчесова
-
"Ньюкасл" может подписать Ориги
-
"Севилья" не может позволить себе Марсьяля
-
"Ньюкасл" продолжает попытки подписать защитника "Севильи"
-
"Локомотив" может расстаться с несколькими футболистами
-
Агент Черышева прокомментировал информацию о ЦСКА
-
Патрик Шик высказался о Роберте Левандовском
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17