"Рома" может подписать ветерана "Манчестер Юнайтед"

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"Рома" может подписать ветерана "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Неманьи Матича/Автор неизвестен

Римская "Рома" проявляет интерес к сербскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Неманье Матичу, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с манкунианцами.

В нынешнем сезоне 33-летний Матич провел за "Манчестер Юнайтед" 27 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

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