"Рома" может подписать защитника "Реала"

Фото: инстаграм Начо/Автор неизвестен

"Рома"заинтересована в подписании испанского защитника "Реала" Начо Фернандеса, сообщает издание Calciomercato.

По информации источника, испанский гранд готов расстаться с 31-летним футболистом и отпустит его в том случае, если тот сам проявит желание сменить клубную прописку.

В нынешнем сезоне Начо сыграл 11 матчей за королевский клуб, в которых сумел отличиться одним забитым голом.

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