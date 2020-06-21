"Рома" может подписать защитника "Тоттенхэма"

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"Рома" может подписать защитника "Тоттенхэма"
Римская "Рома" проявляет интерес к бельгийскому защитнику лондонского "Тоттенхэма" Яну Вертонгену, сообщает Il Messaggero.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт со "шпорами". Таким образом, бельгиец может достаться римлянами бесплатно. Также Вертонген входит в сферу интересов "Интера" и "Наполи".

В нынешнем сезоне 33-летний Вертонген провел за "Тоттенхэм" 26 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за "Аякс" и "Валвейк".

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