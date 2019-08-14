"Рома" может полностью обновить линию нападения

La Gazzetta dello Sport сообщает, что атака "Ромы" может полностью измениться до закрытия летнего трансферного окна.

По сведениям издания, римский клуб всё ещё могут покинуть Эдин Джеко и Патрик Шик. Босниец хочет стать игроком "Интера", а чех находится в сфере интересов дортмундской "Боруссии".

Ранее "волки" активно пытались заполучить нападающего "Интера" Мауро Икарди, но теперь переключили внимание на другие кандидатуры.

В частности, внимание "Ромы" привлекли форварды Миши Батшуайи из "Челси" и Тимо Вернер из "РБ Лейпциг".

Рыночная стоимость бельгийца оценивается в 30 миллионов евро, а немца - в 65 миллионов.

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