"Рома" может продать Переса в Россию, Бразилию или Китай

"Рома" намерена избавиться от бразильского защитника Бруно Переса, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, такое решение приняло руководство римского клуба в связи с тем, что футболист попал в ДПТ, будучи пьяным за рулем. За это он был оштрафован на 30 процентов недельной зарплаты.

Римляне готовы продать игрока Бразилию, Россию или Китай, где еще открыто трансферное окно.

В этом сезоне 27-летний Перес провел за "Рому" 16 матчей и отдал 1 голевой пас.

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