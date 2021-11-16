"Рома" может продлить контракт с защитником Манчини

Фото: инстаграм Манчини/Автор неизвестен

Итальянский защитник "Ромы" Джанлука Манчини останется в стане римлян на долгий срок.

Как сообщает сообщает журналист Николо Скира, руководство римского клуба достигли договоренности с игроком о пролонгации соглашения.

По информации источника, новый договор итальянца будет рассчитан до 2026 года.Оклад Манчини будет равняться 3,5 миллионам евро без учета бонусов.

Текущий контракт защитника рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Манчини сыграл в 16 матчах, в которых забил 1 гол.

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