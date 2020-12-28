"Рома" может усилиться игроком сборной Украины

Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По информации La Gazzetta dello Sport, предметный интерес к 25-летнему футболисту проявляет "Рома".

Сообщается, что "волки" готовы подписать нападающего уже в январе, если удастся избавиться от купленного у "Барселоны" год назад Карлеса Переса.

В текущем сезоне Яремчук сыграл за "Гент" 22 матча, забил 11 голов и сделал 4 ассиста.

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