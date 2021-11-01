"Рома" может включиться в борьбу за Себальоса

Фото: инстаграм Себальоса/Автор неизвестен

Испанский полузащитник мадридского "Реала" Даниэль Себальос уже зимой может перейти в другой клуб.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, одним из клубов, которые претендуют на Себальоса является "Рома".

По информации источника, главный тренер команды Жозе Моуринью рассматривает возможность подписания контракта с испанцем. Поражение со счетом 6:1 в Лиге Конференций поставило некоторых игроков римлян в сложное положение, поэтому клубу необходимо усиление.

По этой причине Тьяго Пинто, спортивный директор римского клуба, поставил перед собой цель подписать игроков без особых затрат. В "Реале" не рассчитывают на Себальоса, поэтому "Рома" надеется закрыть сделку в январе.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендует "Реал Бетис".

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