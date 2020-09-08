"Рома" может вновь потерять Дзаньоло на длительный срок

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"Рома" может вновь потерять Дзаньоло на длительный срок

Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло, возможно, получил серьезную травму колена. У него подозрение на разрыв крестообразных связок колена, сообщает Football Italia. 

Футболист травмировался в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций за сборную Италии против команды Нидерландов (1:0). В ближайшее время хавбек пройдет углубленное медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления. 

Стоит отметить, что не так давно Дзаньоло перенес операцию на крестообразных связках колена и пропустил около полугода.

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