"Рома" может вновь потерять Дзаньоло на длительный срок

Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло, возможно, получил серьезную травму колена. У него подозрение на разрыв крестообразных связок колена, сообщает Football Italia.

Футболист травмировался в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций за сборную Италии против команды Нидерландов (1:0). В ближайшее время хавбек пройдет углубленное медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

Стоит отметить, что не так давно Дзаньоло перенес операцию на крестообразных связках колена и пропустил около полугода.

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