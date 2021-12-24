"Рома" может взять в аренду хавбека "Арсенала"

Теги ромаарсенал лондон

"Рома" может взять в аренду хавбека "Арсенала"Фото: инстаграм Мэйтланд-Найлса/Автор неизвестен

"Рома" заинтересована в подписании хавбек лондонского "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлса, сообщает ESPN.

По информации источника, римляне намерены взять английского футболиста в аренду до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа.

Также отмечается, что сам полузащитник готов сменить клубную прописку, так как хочет получить больше игрового времени.

В нынешнем сезоне Мэйтланд-Найлс сыграл в 11 матчах "Арсенала", в которых сумел отличиться одним голевым пасом.

Также не пропустите: Оливер Кан прокомментировал возможный переход Холанда в "Баварию". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Источник: "Война" за Эрлинга Холанда началась

Источник: "Война" за Эрлинга Холанда началась

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов