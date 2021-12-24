"Рома" может взять в аренду хавбека "Арсенала"

Фото: инстаграм Мэйтланд-Найлса/Автор неизвестен

"Рома" заинтересована в подписании хавбек лондонского "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлса, сообщает ESPN.

По информации источника, римляне намерены взять английского футболиста в аренду до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа.

Также отмечается, что сам полузащитник готов сменить клубную прописку, так как хочет получить больше игрового времени.

В нынешнем сезоне Мэйтланд-Найлс сыграл в 11 матчах "Арсенала", в которых сумел отличиться одним голевым пасом.

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