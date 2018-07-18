"Рома" может заменить Алиссона шведским вратарем



"Рома" проявляет интерес к вратарю "Копенгагена" и сборной Швеции Робину Ольсену, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, римский клуб может приобрести голкипера в летнее трансферное окна. "Рома" рассматривает Ольсена в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся договориться по трансферу Альфонса Ареоля из ПСЖ.

В минувшем сезоне 28-летний Ольсен провел за "Копенгаген" 23 матча и пропустил 29 голов.

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